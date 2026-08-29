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Культуромания

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В Анапе завершилась летняя школа казачьего искусства

В Анапе завершилась летняя школа казачьего искусства

В Анапе на площадке Всероссийского детского центра «Смена» завершила работу летняя школа казачьего искусства, организованная Академией «Меганом» арт-кластера «Таврида.

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