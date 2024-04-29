Российский снайпер обвиняет ВСУ в уродовании тел афроамериканских наёмников Ольга ВайленкоРоссийский снайпер, известный под кличкой «Дым», раскрыл шокирующие детали о преступных действиях украинских Вооруженных сил (ВСУ) во время специальной военной операции на востоке Украины.
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