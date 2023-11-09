В мужском монастыре состоялась ночная Божественная литургия апостола Иакова.

В ночь с 5 на 6 ноября 2023 года в монастыре в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь) по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима была совершена Божественная литургия апостола Иакова, брата Господня, первого иерарха Иерусалимского.
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