В мужском монастыре состоялась ночная Божественная литургия апостола Иакова.

В ночь с 5 на 6 ноября 2023 года в монастыре в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь) по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима была совершена Божественная литургия апостола Иакова, брата Господня, первого иерарха Иерусалимского.