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Полицейский заявил о задаче "осветлить" Московскую область. В Сети началось бурное обсуждение

Полицейский заявил о задаче "осветлить" Московскую область. В Сети началось бурное обсуждение

Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress На заседании коллегии по вопросам миграции полицейский в звании подполковника заявил о задаче для органов региона "осветлить" Московскую область.

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Комментарии
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Алексей Тан
А Полицейский.... далеко-о-о не первый... с подобной оценкой ... ситуации в Московской обл. и Москве... ещё в 2010-ом, один священослужащий... горько &quot;пошутил&quot;... на этот счёт.... &quot;&quot;-Когда на улице температура, ниже -20-ти... то на улицах Москвы.... сразу &quot;светлеет&quot;&quot;&quot;, так что этот вопрос... уже более, 30-ти лет стоит... ещё с 90-тых.... Когда СИОНИСТЫ (евреи) начали убивать Россию изнутри и &quot;разбавлять&quot; КОРЕННОЙ народ России... инородцами с юга и извращенцами с запада... стоящими по развитию... на уровень НИЖЕ.
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9 час.
лл
лина любимцева
У нас мигрантов на улицах  больше. чем местных. И днем, и вечером... И полиции у нас уже давно не видно. Нет ни патрулей, ни машин, НИ-КО-ГО!!
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7 час.

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