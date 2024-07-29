Полицейский заявил о задаче "осветлить" Московскую область. В Сети началось бурное обсуждение

Алексей Тан

А Полицейский.... далеко-о-о не первый... с подобной оценкой ... ситуации в Московской обл. и Москве... ещё в 2010-ом, один священослужащий... горько "пошутил"... на этот счёт.... ""-Когда на улице температура, ниже -20-ти... то на улицах Москвы.... сразу "светлеет""", так что этот вопрос... уже более, 30-ти лет стоит... ещё с 90-тых.... Когда СИОНИСТЫ (евреи) начали убивать Россию изнутри и "разбавлять" КОРЕННОЙ народ России... инородцами с юга и извращенцами с запада... стоящими по развитию... на уровень НИЖЕ.