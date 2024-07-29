Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress На заседании коллегии по вопросам миграции полицейский в звании подполковника заявил о задаче для органов региона "осветлить" Московскую область.
Полицейский заявил о задаче "осветлить" Московскую область. В Сети началось бурное обсуждение
Комментарии
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Алексей Тан
А Полицейский.... далеко-о-о не первый... с подобной оценкой ... ситуации в Московской обл. и Москве... ещё в 2010-ом, один священослужащий... горько "пошутил"... на этот счёт.... ""-Когда на улице температура, ниже -20-ти... то на улицах Москвы.... сразу "светлеет""", так что этот вопрос... уже более, 30-ти лет стоит... ещё с 90-тых.... Когда СИОНИСТЫ (евреи) начали убивать Россию изнутри и "разбавлять" КОРЕННОЙ народ России... инородцами с юга и извращенцами с запада... стоящими по развитию... на уровень НИЖЕ.
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9 час.
лл
лина любимцева
У нас мигрантов на улицах больше. чем местных. И днем, и вечером... И полиции у нас уже давно не видно. Нет ни патрулей, ни машин, НИ-КО-ГО!!
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7 час.
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