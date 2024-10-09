Жительница Подмосковья продолжила мыть окна во время пожара

Инцидент попал на видео.В подмосковном городе Белоозёрский местная жительница продолжила мыть окна на лоджии квартиры на последнем этаже во время пожара на крыше.
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