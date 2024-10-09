Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Юлия
    Скорее бы наши очистили Великий Русский город от мразей- укрофашистов и их иностранных наемников! Господь! Помоги Р..."Идеальные прилёт...
  • Marina Bubon
    Сметут Сумы… это уже приговорённая территория. Не стратег кровавый псих, не стратег…ВСУ готовят оборо...
  • Betahon
    Пора уже с Движением сопротивления Одессы деоккупировать русский город от фашистской нечисти!"Идеальные прилёт...

Жительница Подмосковья продолжила мыть окна во время пожара

Жительница Подмосковья продолжила мыть окна во время пожара

Инцидент попал на видео.В подмосковном городе Белоозёрский местная жительница продолжила мыть окна на лоджии квартиры на последнем этаже во время пожара на крыше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Ну насчет запаха горящего гудрона можно поспорить, ветер судя по фото дует не в ее сторону, пожара не видит так что ей ничего не мешает.........
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх