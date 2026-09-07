Завершился первый этап конкурса «Доверие потребителя-2026»: определены лидеры народного голосования В Санкт-Петербурге и Ленинградской области подводят итоги первого тура ежегодного отраслевого конкурса.
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