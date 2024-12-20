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Мать погибшей во Франции модели Савицкой рассказала подробности смертельного ДТП

Мать погибшей во Франции модели Савицкой рассказала подробности смертельного ДТП

Причиной трагедии, вероятнее всего, стала случайность. Виновник аварии не пытался бежать и сдался полиции.

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