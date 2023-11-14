Квасить капусту принято с сахаром и уксусом, но нам посоветовали ставить в собственном соку. Получилось лучше

Капусту почти всегда квасят с добавлением сахара и уксуса, или даже с маринадом. Нам же посоветовали ставить ее в банках в собственном соку: оказалось, что так получается намного вкуснее, поскольку капуста сохраняет весь хруст и выходит более насыщенной.