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«Зенит» впервые идет на требл и впервые рискует отдать титул

«Зенит» впервые идет на требл и впервые рискует отдать титул

Самый критикуемый участник чемпионата России, как ни странно, близок к уникальному достижению. А недовольство болельщиков вызвано проблемами в премьер-лиге, потому что главные конкуренты — и «Динамо», и «Краснодар» — слишком уж близкоВ пятницу, 10 мая, стартовал 28-й тур первенства страны.

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