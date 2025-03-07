Тест для водителей "под таблетками". Новые критерии оценки трезвости предложил Минздрав

Теперь пьяных водителей будет проще отличить от тех, кто принял успокоительные или необходимые лекарстваОтличить пьяного водителя, от трезвого и законопослушного помогут новые тесты, которые разработали в министерстве здравоохранения России.
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