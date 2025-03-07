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Тест для водителей "под таблетками". Новые критерии оценки трезвости предложил Минздрав

Тест для водителей "под таблетками". Новые критерии оценки трезвости предложил Минздрав

Теперь пьяных водителей будет проще отличить от тех, кто принял успокоительные или необходимые лекарстваОтличить пьяного водителя, от трезвого и законопослушного помогут новые тесты, которые разработали в министерстве здравоохранения России.

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