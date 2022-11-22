«Лейкерс» готовы продолжить эксперимент с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком в качестве запасного. Как сообщает HoopsHype со ссылкой на мнение управленцев лиги, «Лейкерс» могут сохранить Уэстбрука, если он продолжит эффективно выходить со скамейки.