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«Лейкерс» могут сохранить Уэстбрука, если он продолжит эффективно выходить со скамейки

«Лейкерс» готовы продолжить эксперимент с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком в качестве запасного. Как сообщает HoopsHype со ссылкой на мнение управленцев лиги, «Лейкерс» могут сохранить Уэстбрука, если он продолжит эффективно выходить со скамейки.

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