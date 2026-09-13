"Пойдём брать Берлин": Честный прогноз войны до 2030 года. Европа готовится

Их пугает "страшная русская угроза", но они же и назначают дату нападения на нас. Европа задирает госдолг, сколачивает ВПК и свято верит, что к 2030 году Россия рассыплется сама.
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