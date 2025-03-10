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Царьград

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Предприниматели Москвы выкупили 1,8 млн кв. м недвижимости с 2011 года

Предприниматели Москвы выкупили 1,8 млн кв. м недвижимости с 2011 года

С 2011 года малый и средний бизнес в Москве выкупил у города 1,8 млн кв. м недвижимости. В основу сделки положено преимущественное право, что позволяет предпринимателям приобретать арендуемые объекты без торгов.

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