Евгений Мураев: Прокурора выберут иностранцы, а Зеленский станет королевой

Почему в Украине стратегические прогнозы о 2028 годе звучат громче, чем расчеты на зиму 2026 года? Как сочетаются антикоррупционные дела против окружения президента с неприкосновенностью главного кабинета? Кто будет выбирать генерального прокурора и главу ГБР, если это поручат иностранным экспертам? И что останется от прав граждан Украины, если конфликт затянется, а внешнее финансирование сократит… Читать далее: https://govorit.
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