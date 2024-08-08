Депутат Заксобрания Карелии заплатит за оскорбление общественницы

Руководитель общественной организации «Заонежье» Валентина Сукотова выиграла суд у депутата Заксобрания Галины Гореликовой Текст: Елена Малишевская Слово, как говорится, не воробей: вылетит не в то время и не в том месте, и всё, дело может обернуться судом.