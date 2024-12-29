Пассажирский самолет разбился в аэропорту Муан в Южной Корее

На борту самолета находился 181 человек, двое выжили.фото: freepik.com/wirestockПассажирский самолет авиакомпании Jeju Air с 181 человеком на борту выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта, врезался в стену и загорелся, выжили два человека.