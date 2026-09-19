Украина совершила огромную ошибку, отказавшись от мирного соглашения с Россией в 2022 году. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в ходе видеообращения, опубликованном на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).