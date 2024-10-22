Ротенберг о победе 8:1: «СКА показал далеко не лучшую игру. Понимаем наш потенциал»

Петербургская команда выиграла со счетом 8:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ. – Что скажете о доминировании СКА по счету, но не по игре? Отчасти повезло, что «Витязь» не забил больше в тот момент, когда у них был еще шанс зацепиться и даже открыть счет? – Хоккей – суровая мужская игра.