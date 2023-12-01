Похищенная неизвестными 8-летняя школьница Злата из Калужской области вернулась домой

Похищенная неизвестными 8-летняя школьница Злата из Калужской области вернулась домойМинувшей ночью похищенную в Козельске Калужской области 8-летнюю школьницу Злату привезли к маме, еë не было дома почти 35 часов.
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