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После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»

После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»

Губернатор Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" и президент хоккейного клуба "Трактор" Алексей Текслер 26 октября наконец-то соблаговолил прервать свой отпуск (злые языки клевещут, что Алексей Леонидович грелся на солнышке в Объединённых Арабских Эмиратах), поехал в райцентр Коркино и провёл заседание оперативного штаба по ситуации в городе.

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