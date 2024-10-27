После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»

Губернатор Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" и президент хоккейного клуба "Трактор" Алексей Текслер 26 октября наконец-то соблаговолил прервать свой отпуск (злые языки клевещут, что Алексей Леонидович грелся на солнышке в Объединённых Арабских Эмиратах), поехал в райцентр Коркино и провёл заседание оперативного штаба по ситуации в городе.