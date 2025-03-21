Театр абсурда
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Театр абсурда

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    А  в Горно-Алтайске  такие  же сожгли  подстанцию ЛЭП. Их тоже надо выпустить?Двое пытались под...
  • ninikooo Митусова
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Трамп подгонит новые американские ПВО к объектам, по которым Москва обязалась не бить 30 дней

Трамп подгонит новые американские ПВО к объектам, по которым Москва обязалась не бить 30 дней

Политнавигатор Президент США Дональд Трамп и киевский диктатор Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.

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