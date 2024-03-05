Европейские послы отказались прийти на встречу с Лавровым

Тебе какая разница, что было? Свали ка ты лучше в исраэль.

Александр Соломатин

Я никак не пойму: до каких пор мы будем цацкаться с ними??? Ну, совершенно понятно, что эти все бараны (ЕС) понимают только кнут... Это - у них в крови... До сих пор раболепствуют перед Штатами... Какие, нах... послы??? Поверенных с них хватит...