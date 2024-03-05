Лавров: послы ЕС отказались прийти на встречу перед выборами за два дня до нее © РИА Новости / POOL СИРИУС, 4 мар — РИА Новости.
Европейские послы отказались прийти на встречу с Лавровым
Комментарии
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T EA
Тебе какая разница, что было? Свали ка ты лучше в исраэль.
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17 час.
Александр Соломатин
Я никак не пойму: до каких пор мы будем цацкаться с ними??? Ну, совершенно понятно, что эти все бараны (ЕС) понимают только кнут... Это - у них в крови... До сих пор раболепствуют перед Штатами... Какие, нах... послы??? Поверенных с них хватит...
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17 час.
G
Garry
ГОНИТЕ ИХ НА ХУЙ
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8 час.
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