Пойман: Таджик забрал жизнь у полковника ВВС, зачем он это сделал - удивительная речь приезжего

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Комментарии
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Андрей Павлов
А госдурни все никак не примут соответствующие ситуации законы. Жаль, что в их элитные поселки никто с топором проникнуть не может. На свей охране они не экономят.
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6 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Это всё результат толерантности нашей власти к засилью мигрантами нелюдями нашей российской земли, то ли ещё будет, депутату прилетело палками, мер не приняли, закон дума от запрете въезда нелюдей не приняли, то ли ещё будет, пока рак на горе не свистнет, а он уже усы поламал, свистеть устал
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5 час.
ЕР
Елена Русская
Страшно стало жить в России. Такие могут прийти к нам в дом.
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1 час.

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