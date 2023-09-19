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Стефано Пиоли: «Разочарован поражением от «Интера», но, к счастью, у «Милана» есть Лига чемпионов. Готовимся к этому вызову сосредоточенно»

Стефано Пиоли: «Разочарован поражением от «Интера», но, к счастью, у «Милана» есть Лига чемпионов. Готовимся к этому вызову сосредоточенно»

Команды сыграют сегодня на «Сан-Сиро» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Я был очень разочарован [поражением от «Интера»], но, к счастью, у нас есть Лига чемпионов.

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