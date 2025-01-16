Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Светит ли Украине вступление в ЕС, или Как киевская власть испортила отношения с западными соседями

Светит ли Украине вступление в ЕС, или Как киевская власть испортила отношения с западными соседями

Зачем режим Зеленского кусает руку, которая её кормит? Невзирая на постоянную финансовую и военную помощь, которую получает Украина со стороны ЕС, киевская власть все больше портит отношения со своими западными соседями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх