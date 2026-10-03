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SPORT24.ru

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«Красава» после худшего начала сезона в истории клуба объявил о расставании с тренерским штабом Чигринского

«Красава» после худшего начала сезона в истории клуба объявил о расставании с тренерским штабом Чигринского

Кипрский клуб «Красава», основателем которого является российский экс-футболист Евгений Савин, объявил о расставании с тренерским штабом украинца Дмитрия Чигринского.

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