Киев не выдержал еще одной ночи? После новых ударов прозвучало неожиданное предложение

ПВО России сбила 133 украинских беспилотника, ВС РФ усиливают давление по всей линии фронта.Минувшей ночью русские средства противовоздушной обороны отразили очередную массированную атаку украинских беспилотников.
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