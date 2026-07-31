БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Циркон» с приветом от Петра Великого. ВМФ России отмечает 330-летие

«Циркон» с приветом от Петра Великого. ВМФ России отмечает 330-летие

Президент дал понять, что западных пиратов будем бить аккуратно, но больно Юрий Енцов Фото: Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Виктор Литовкин В День Военно-Морского Флота (ВМФ), который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, президент Владимир Путин участвовал в праздновании, проходившем в Петербурге.

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