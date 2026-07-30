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Царьград

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Иосиф Абрамов из Ростова-на-Дону выиграл Кубок Главы Екатеринбурга

Иосиф Абрамов из Ростова-на-Дону выиграл Кубок Главы Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершились международные соревнования по бильярду, собравшие сильнейших спортсменов из России, Аргентины, Эфиопии, Индии, Индонезии, Габона, Египта, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана, Азербайджана и Армении.

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