Рогов: Киев мог использовать атаковавших «Крокус» террористов

Руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что спецслужбы Украины могли втемную использовать террористов, которые организовали нападение на россиян перед концертом в «Крокус Сити Холле».
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