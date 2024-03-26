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Рогов: Киев мог использовать атаковавших «Крокус» террористов

Рогов: Киев мог использовать атаковавших «Крокус» террористов

Руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что спецслужбы Украины могли втемную использовать террористов, которые организовали нападение на россиян перед концертом в «Крокус Сити Холле».

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Комментарии
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tsan tsan
При всём уважении к Рогову, но ему следовало бы помолчать и не соваться с своими фантазиями. Надо же, бедненьких таджиков злые украинцы использовали втёмную.
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17 час.

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