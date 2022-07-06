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В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали иностранца за содействие террористам

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали иностранца за содействие террористам

6 июля в Хабаровске задержали 20-летнего гражданина среднеазиатской республики за содействие террористической организации.

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