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В Госдуме рассказали, почему Макаревича* и Галкина* не лишили имущества в России

В Госдуме рассказали, почему Макаревича* и Галкина* не лишили имущества в России

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказал предположение о том, что известные артисты Андрей Макаревич* и Максим Галкин* смогли сохранить свои активы в России благодаря давним и полезным связям во властных кругах.

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