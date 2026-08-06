Украинская военная разведка приобрела отель в Боготе для вербовки местных жителей в ВСУ. Колумбийцы, прибывшие с обещаниями высокооплачиваемой работы, остаются на две недели для психологической обработки перед отправкой на Украину через Молдавию.
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