3 июня 2024 года в нашем учреждении дошкольного образования прошли мероприятия, посвященные Дню защиты детей!День защиты детей - это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родит .