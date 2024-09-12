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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Подростки из Бобруйска хотели подзаработать... и обманули 10 человек на две тысячи рублей.

Подростки из Бобруйска хотели подзаработать... и обманули 10 человек на две тысячи рублей.

В милицию Бобруйска обратились несколько человек, которые стали жертвами обмана по похожей схеме.Бобруйчане находили в интернете объявления о продаже мобильных телефонов, компьютерной техники или одежды по выгодной цене.

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