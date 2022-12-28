"Нацики будто бы обезумели": Монтян рассказала об ежедневных обстрелах Донецка

Последние недели Донецк под плотным обстрелом со стороны киевского режима за последние восемь лет. По словам политического аналитики Татьяны Монтян, "нацики будто бы обезумели" и в попытке деморализовать мирных граждан наносят удары "куда попало".
Последние недели Донецк под плотным обстрелом со стороны киевского режима за последние восемь лет. По словам политического аналитики Татьяны Монтян, "нацики будто бы обезумели" и в попытке деморализовать мирных граждан наносят удары "куда попало".
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