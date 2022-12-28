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"Нацики будто бы обезумели": Монтян рассказала об ежедневных обстрелах Донецка

"Нацики будто бы обезумели": Монтян рассказала об ежедневных обстрелах Донецка

Последние недели Донецк под плотным обстрелом со стороны киевского режима за последние восемь лет. По словам политического аналитики Татьяны Монтян, "нацики будто бы обезумели" и в попытке деморализовать мирных граждан наносят удары "куда попало".

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