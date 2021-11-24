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В России лучше, чем в Казахстане? 10 причин, почему люди массово переезжают

В России лучше, чем в Казахстане? 10 причин, почему люди массово переезжают

Когда русские поехали из Казахстана в начале 90-х годов прошлого века это объяснялось «возвращением» тех, кто не успел пустить в Республике корни.

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