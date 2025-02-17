В Петербурге ГАИ стрельбой останавливала пьяного лихача без прав на каршеринге. Видео: МВД РФ.
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В Петербурге ГАИ стрельбой останавливала пьяного лихача без прав на каршеринге. Видео: МВД РФ.