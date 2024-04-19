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Субботник рядом с рекой Кайдаловка состоится 20 апреля в Чите

Субботник рядом с рекой Кайдаловка состоится 20 апреля в Чите

Горожан зовут помочь в уборке территории рядом с парком СибВО.Уже в эту субботу, 20 апреля, неравнодушные читинцы соберутся, чтобы очистить от мусора и прошлогодних листьев территорию неподалеку от парка СибВО, на берегу реки Кайдаловка.

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