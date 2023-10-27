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Baza: ВСУ попытались атаковать склад с ядерными отходами Курской АЭС

Baza: ВСУ попытались атаковать склад с ядерными отходами Курской АЭС

Беспилотники ВСУ вечером 26 октября трижды атаковали Курскую АЭС в Курчатове. Один дрон взорвался у склада с ядерными отходами, сообщает Telegram-канал Baza.

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Комментарии
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Виктор Журавлев
Плохо дело! Надо было в 2014 году разгонять фашистский майдан и усаживать на трон Януковича, который имел все права пригласить для своей защиты российские войска. А Путин что сделал?! Удовлетворил просьбу Обамы не разгонять майдан, да к тому же и вывез Януковича с Украины, чем открыл фашистам дорогу к власти. А теперь, когда Путин понял, что он натворил, он ввёл войска на Украину, но теперь-то такой ввод войск по международным правилам и даже по нашей статье 353 УК РФ считается АГРЕССИЕЙ (нападением). Такого рода операции проводятся с &quot;быстротой и натиском&quot;, как учил Суворов, а Путин и здесь всё... всё... про... про... прохлопал ( скажем так). Следует признать, что ни Путин, ни &quot;маршал&quot; Шойгу воевать не умеют. Мы оказались в сложном положении!
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