Baza: ВСУ попытались атаковать склад с ядерными отходами Курской АЭС

Виктор Журавлев

Плохо дело! Надо было в 2014 году разгонять фашистский майдан и усаживать на трон Януковича, который имел все права пригласить для своей защиты российские войска. А Путин что сделал?! Удовлетворил просьбу Обамы не разгонять майдан, да к тому же и вывез Януковича с Украины, чем открыл фашистам дорогу к власти. А теперь, когда Путин понял, что он натворил, он ввёл войска на Украину, но теперь-то такой ввод войск по международным правилам и даже по нашей статье 353 УК РФ считается АГРЕССИЕЙ (нападением). Такого рода операции проводятся с "быстротой и натиском", как учил Суворов, а Путин и здесь всё... всё... про... про... прохлопал ( скажем так). Следует признать, что ни Путин, ни "маршал" Шойгу воевать не умеют. Мы оказались в сложном положении!