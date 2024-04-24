Страна и люди
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Страна и люди

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Расчеты «Мста-Б» уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты «Мста-Б» уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты орудий «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили до отделения пехоты ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра.

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