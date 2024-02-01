Певец Лоза: Тему СВО в медиасреде старательно замалчивают, как будто они здесь вообще ни при чем

Исполнитель песни «Плот» Юрий Лоза, побеседовал с журналистами РИА Новости и заявил о том, что спецоперация на Украине не находит должного отклика в российской медиасреде, самому композитору исполнилось 70 лет.
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