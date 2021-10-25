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Сатановский: "Те, кто останутся в живых, позавидуют мёртвым"

Сатановский: "Те, кто останутся в живых, позавидуют мёртвым"

Идея Госдепартамента США о том, что граждане России теперь смогут получить американскую визу только в Варшаве, поскольку страна наша внесена отныне Госдепартаментом в список "бездомных национальностей" (как название-то это точно характеризует отношение к ней американских чиновников!), наряду с Кубой, Венесуэлой, Сирией, Йеменом, Ливией, Южным Суданом, Ираном, Сомали и Эритреей, очень точно характеризует её статус в глазах руководства США, намерения в её отношении руководства США и подлинную цену всем словам, насчёт "устойчивого развития отношений", "политической стабильности" и прочей чуши, которую американцы нашим политикам и дипломатам в качестве лапши нового типа на уши вешают.

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Леонид Буравлев
Ну не был я в США и не собираюсь. Мне пофиг, где визы США выдают, хоть в Зимбабве!)))
Владимир
Молодец! Я тоже нигде не был и никуда не собираюсь, за границей только русофобы и извращенцы
Николай Краснопольский
Выгнать консульства, поскольку они не выполняют основные функции.
Elzmaximir elzmaximir
Прав Армагедоныч! Вернуть надо СССР и Варшавский Договор.
Сергей Гре_в
Сатанинский зрит в корень..
Андрей Сапожников
Сталин знал кто на самом деле развязал вторую мировую войну (Гитлер был фанатик, а фанатики хорошая добыча для авантюристов), хотел до них "добраться", но это было невозможно, они уже владели ядерным оружием, как не только самой надёжной защитой, но и оружием нападения с беспрецедентно поражающим действием. Тогда Сталин решил создать своеобразную буферную зону в виде "Варшавского договора" перед западной границей Союза, как гарантию целостности Союза и гарантированного ответного удара при нападении с Запада не вовлекая в военный конфликт саму территорию Союза. Конечно данная стратегия нуждалась в финансировании и постоянной "оптимизации". Но Запад увидел во главе государства мягкотелого Горбачёва и решил "закружить" его в "демократическом" танце. После такого"головокружительного" танца не только "буферная" зона с Варшавским договором рассыпалась в пыль, но и само государство состоящее из 4-х больших букв.
Вадим Белов
Я думаю, что версия "большой войны" специально надумана и муссируется российским руководством, чтобы отвлечь население страны от внутренних проблем.
Валерий Иванович Емельяненко
А почему бы тем американцам которые хотят приехать к нам предложить получать визы ну хотя бы в Белоруссии или в Берег слоновой кости.

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