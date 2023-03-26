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Свежие комментарии
ЛР
Леонид Ла Рошель
Что интересно - в первоисточнике заголовок написан правильно. Тупая школота просто тупо скопировать не может.
Жительницу Подмос...
AB
Anlrey Boracow
Это их чисто еврейские разборки, нам до этого дела нет. У нас своих забот как у собаки блох.
Житель Израиля ра...
СВ
Сергей Викторович
Не Мытищи, а прям Чикага какая-то... Ужос!
В Мытищах мужчина...
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Протестующие собираются у жилья Нетаньяху
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