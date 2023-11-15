Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Большая часть объектов построена за счет внебюджетных источников С начала текущего года в Москве введены в эксплуатацию более 90 объектов социальной инфраструктуры, при этом 62 объекта построены за счет инвесторов.
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