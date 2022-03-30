В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции проводят для школьников уроки безопасности «Я – правильный пешеход»

Автоинспекторы напомнили учащимся начальной школы МБОУ-СОШ ст. Евсино Искитимского района, об элементарных правилах безопасности, так необходимых в повседневной жизни.
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