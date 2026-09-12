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Ивановские новости

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Руководитель «Мисти парка» записала видеообращение после трагедии с ребёнком

Руководитель «Мисти парка» записала видеообращение после трагедии с ребёнком

Директор по развитию федеральной сети «Мисти парк» Наталья Кулаева сообщила, что после трагедии 10 сентября парк закрыт, а компания проводит внутреннее расследование и проходит внешние проверки безопасности.

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