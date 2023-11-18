WADA пригрозило иностранным спортсменам санкциями за участие в Играх дружбы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило опасения в связи с проведением Игр дружбы и предупредило иностранных спортсменов, которые захотят в них участвовать, о возможности применения против них санкций, заявил 17 ноября президент WADA Витольд Банька, сообщает BNN.