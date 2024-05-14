Блинкен в Киеве заявил, что часть нового пакета помощи США прибыла на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что часть нового пакета американской военной помощи прибыла на Украину и будет прибывать, что повлияет на ситуацию на поле боя, передает Reuters.
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