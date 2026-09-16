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Газета.ру

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Осужденный за педофилию поэт Никологорский снова набирает детей в лицей

Осужденный за педофилию поэт Никологорский снова набирает детей в лицей

Сергей Никологорский (справа) © Сергей Никологорский/VK 68-летний Сергей Никологорский, освобожденный из колонии после 12,5 лет заключения за насилие над детьми, снова набирает девочек в свой «духовный лицей».

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